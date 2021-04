“Calcia l’Autismo”, cuccioli di labrador donati ai bimbi autistici

CETRARO Le classiche uova di Pasqua solidali, ma non solo, anche undici cuccioli di labrador donati alle famiglie con bimbi autistici. Sono le due iniziative lanciate dall’associazione cosentina “Calcia L’autismo” guidata da Luigi Lupo. «Le uova di cioccolato si possono prenotare inoltrando richiesta all’indirizzo calcialautismo@gmail.com o inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero 338.8100143», racconta Luigi al Corriere della Calabria. «L’uovo sarà recapitato tramite corriere presso il luogo concordato. Il ricavato sarà dedicato all’avvio di laboratori inclusivi, terapie, attività ludico sportive per persone affette da autismo». Inoltre, in occasione della Giornata mondiale autismo, che si celebra oggi, l’associazione donerà alle famiglie con persone affette da disturbo dello spettro autistico, undici cuccioli di labrador. «Interagire con un cane è utile a stimolare in tanti bambini con difficoltà intellettive inaspettate capacità cognitive», aggiunge Luigi. «I cuccioli sono nati da Sissy, labrador retriever di tre anni diventata socia onoraria di Calcia l’Autismo e amica e compagna di giochi del piccolo Michele», figlio di Gigi. (f.b.)

Luigi Lupo – Presidente Calcia l’Autismo

La fattoria sociale

Le attività dell’associazione guidata da Lupo continueranno anche dopo le Festività Pasquali. «L’idea – racconta Lupo – è di coinvolgere i bimbi nelle attività della fattoria sociale che presto sorgerà a Bisignano. Anche lì vorremmo condividere dei momenti di gioco e di svago con i labrador, ma non solo, anche a avviare dei corsi di pet therapy».

Le uova di Pasqua ai bambini in ospedale

Intanto sono state consegnate le uova di Pasqua solidali ai bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’Ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. «Ci tengo a ringraziare il dottore Saverio Marrello (dirigente medico di Chirurgia pediatrica) per il supporto alla nostra iniziativa e il dottore Natale Dodaro, dirigente medico dell’U.O.C. di Pediatria e T.I.P. di Cosenza».