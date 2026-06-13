Fisco, la proposta del presidente Occhiuto: «Eliminiamo il bollo auto, è una patrimoniale nascosta»

L’IDEA

ROMA «In Italia ci sono già tante patrimoniali nascoste, e ingiuste, che colpiscono chi ha redditi molto bassi. Non si possono introdurne delle altre». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Il Messaggero, rilancia il tema fiscale e indica nel bollo auto una delle imposte da superare. «Mi riferisco ad esempio al bollo auto, anche quella è una patrimoniale», afferma Occhiuto. Il governatore calabrese richiama anche la campagna elettorale per le Regionali e la proposta avanzata allora dal suo avversario Pasquale Tridico: «Presi in giro il mio avversario, Tridico, che propose come misura della Calabria l’eliminazione del bollo: non sapeva che una Regione non può farlo. Ma mi ha fatto pensare che è una norma da proporre al livello nazionale». Per Occhiuto la proposta avrebbe anche un valore simbolico dentro la linea politica di Forza Italia. «Berlusconi ha abolito l’Ici, le tasse di successione e quello spirito andrebbe recuperato. Non solo come proposte da mettere in campo, ma anche come comunicazione: scelte più smart, più sexy, più impattanti sull’elettore».

L’eliminazione del bollo auto, secondo il presidente della Regione Calabria, avrebbe un costo stimato di circa 6,5 miliardi di euro. «Risorse simili sono state impiegate per abbassare l’Irpef, cosa giustissima – osserva – ma poi bisogna anche dire che tanta gente non sa nemmeno quanto versa di Irpef al mese o all’anno». Alla domanda se proprio il bollo auto possa essere la famosa “mossa alla Berlusconi” di cui si discute nel centrodestra in vista della prossima manovra, Occhiuto risponde: «Spero di sì, come l’idea di detassare le tredicesime. Ma quella sul bollo auto sarebbe ancora più immediata e dimostrerebbe il fatto che sappiamo attualizzare la linea di Berlusconi, perché cancellare una tassa o un tributo per intero è molto più efficace e anche più apprezzato dai cittadini». (redazione@corrierecal.it)

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