A Cosenza “il cielo è sempre più blu”, festa grande in piazza XV Marzo con Rai Radio 2 – FOTO E VIDEO

l’evento

COSENZA Una notte di musica e di festa. Piazza XV Marzo, a Cosenza, diventa il cuore pulsante della musica italiana con “Radio2Live – Il cielo è sempre più blu”, il primo grande evento estivo di Rai Radio2, un omaggio speciale a Rino Gaetano nel quarantacinquesimo anniversario della sua scomparsa. La scelta della Calabria non è casuale. Rino Gaetano, nato a Crotone, rappresenta ancora oggi una delle figure più originali e amate della canzone d’autore italiana. I suoi brani, capaci di coniugare ironia, denuncia sociale e poesia, continuano a far cantare e riflette generazioni diverse, mantenendo intatta la loro forza espressiva. È proprio da uno dei suoi brani più celebri, Il cielo è sempre più blu, che prende il titolo la manifestazione, simbolo di un’eredità artistica ancora viva.

La serata

L’evento, organizzato dalla Regione Calabria, Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com, è condotto da Ema Stokholma e Gino Castaldo, due voci autorevoli e amate della radio italiana, chiamati a raccontare una serata che alterna musica, ricordi ed emozioni. Sul palco salgono alcuni dei protagonisti della scena musicale italiana: Noemi, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Sarah Toscano, Le Vibrazioni, Michele Bravi, Aiello, Eugenio in Via Di Gioia, Francamente, Senhit, Serena Autieri, Peppe Voltarelli, Santamarea e Alessandro Gaetano, nipote del cantautore, accompagnati dalla Radio2 Social Band in uno spettacolo interamente dal vivo. Una line-up che attraversa generi e generazioni, nel segno della libertà artistica che ha sempre contraddistinto l’opera di Rino Gaetano. La scenografia, dominata dai colori di Rai Radio2 e caratterizzata da un grande impianto di ledwall e installazioni luminose, accompagna ogni esibizione creando atmosfere ispirate al cielo evocato dal titolo dell’evento. Un allestimento pensato per trasformare Piazza XV Marzo in un grande teatro all’aperto, capace di coinvolgere migliaia di spettatori. L’iniziativa assume anche un forte valore simbolico. Rendere omaggio a Rino Gaetano nella sua Calabria, significa riconoscere il contributo straordinario di un artista che ha saputo raccontare l’Italia con uno sguardo libero, anticonformista e profondamente attuale.

Più che un semplice concerto, “Radio2Live – Il cielo è sempre più blu” è stata una festa della musica italiana, un appuntamento che ha dato inizio alla stagione estiva. (f.b.)

Il film della serata

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