Crotone, arrestato 40enne per detenzione di eroina

CROTONE Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, il personale dipendente del locale Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Squadra Volante ha tratto in arresto T.A. classe 1981 residente a Crotone, soggetto con vari pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, ed attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Nello specifico, il personale dipendente nel corso del normale servizio di controllo del territorio nel transitare in una via cittadina ha notato il soggetto che, con fare sospetto, si poggiava su un muro per disfarsi di un involucro di colore bianco. Prontamente gli operatori della Volante hanno recuperato l’involucro e fermato il soggetto che, inoltre, cercava di occultare all’interno di una tasca della giacca 1.85 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana e per la quale veniva poi segnalato al Prefetto. Dalle successive analisi condotte dagli operatori del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica la sostanza recuperata è risultata poi essere del tipo eroina dal peso lordo di grammi 20.78. Alla luce di quanto esposto, dopo aver notiziato l’Autorità giudiziaria, il fermato veniva sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della suddetta autorità. In seguito al rito direttissimo avvenuto in data 1 aprile 2021 allo stesso soggetto è stata confermata la misura della detenzione domiciliare.