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Tensione a Seul
La Corea del Nord lancia un “proiettile non identificato” nel Mar Giallo
Identificato un ordigno ignoto al largo della costa occidentale
Pubblicato il: 26/05/2026 – 7:56
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La Corea del Nord ha lanciato un “proiettile non identificato” nel Mar Giallo, al largo della sua costa occidentale, secondo quanto riferito dalle forze armate sudcoreane. “Il Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mare Occidentale”, ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto in un comunicato, riferendosi allo specchio d’acqua che separa la penisola coreana dalla Cina.
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