«C’è il rischio che il cartello brasiliano della droga arrivi nelle nostre città»

l’allarme

«L’allarme droga va su più fronti: il primo riguarda i più giovani, perché sempre più giovanissimi utilizzano con una nonchalance spaventosa lo stupefacente. E poi ci sono ad altri livelli, che sono il narcotraffico internazionale e persino il rischio che il ‘Primeiro comando da capital’ arrivi nelle nostre città», perché i trafficanti «non si accontentano più della ‘ndrangheta o degli albanesi per far arrivare la cocaina, ma tentano di mettere basi anche qui». Così Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia, intervenendo alla manifestazione ‘Riscatto Capitale: Le sfide della città reale’ organizzata a Roma da Fdi. Di fronte a questo allarme, avverte Colosimo, «l’unica soluzione è quella che ci indicava Paolo Borsellino, cioè combattere la droga in tutte le sue forme e a tutti i suoi livelli senza differenze tra droghe leggere, non leggere e così via. Soprattutto bisognerebbe dire a quelli che ancora oggi ci raccontano la favola della legalizzazione che non è certo quella la soluzione, ma anzi potrebbe diventare anche un modo per aumentare il mercato illecito, come abbiamo visto in altre occasioni». Proprio per questo, avverte, «credo innanzitutto che il partito a cui sono orgogliosa di appartenere debba raccogliere l’appello che ha lanciato il prefetto Giannini; occorrerebbe fare una grande campagna culturale contro il traffico di droga e che lo debba fare con maggiore incisività perché non mi stanco di dire che purtroppo è evidente che la gamba principale su cui corre la mafia è la droga».

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