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Droga e armi nel Reggino, colpita centrale dello spaccio da 300 clienti al giorno: 32 misure cautelari

Tra le accuse estorsione, narcotraffico e porto d’armi. Più di 200 poliziotti in azione dall’alba su ordine della Procura

Pubblicato il: 26/05/2026 – 7:31
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Droga e armi nel Reggino, colpita centrale dello spaccio da 300 clienti al giorno: 32 misure cautelari
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REGGIO CALABRIA Dalle prime ore di oggi, più di 200 uomini della Polizia di Stato, coordinati della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. Colpita una piazza di spaccio, con i suoi fornitori, in città, attiva 24 ore su 24, in grado di rifornire anche 300 clienti al giorno. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso la sala Calipari della Questura di Reggio Calabria.

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