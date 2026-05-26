Aggredisce la moglie nella notte: scatta il Codice Rosso a Melissa

l’arresto

MELISSA A Melissa, i militari del Norm – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, sono intervenuti in flagranza di reato a seguito di una segnalazione giunta alla locale Centrale Operativa per una violenta lite in famiglia. L’intervento tempestivo ha permesso di trarre in arresto un cittadino del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti e violenze fisiche e psicologiche nei confronti della consorte. L’episodio ha avuto inizio nel cuore della nottata all’interno dell’abitazione familiare. Al culmine di un dissidio, l’uomo avrebbe aggredito la moglie, rendendo necessario l’immediato intervento dei Carabinieri e del personale sanitario del 118. La vittima è stata subito trasportata presso l’ospedale di Crotone per le cure del caso.

L’azione delittuosa ha fatto scattare immediatamente la procedura di urgenza per la “Tutela delle vittime della violenza domestica e di genere – Codice Rosso”. La donna, pur assistita dai militari e informata sulle reti di supporto presenti sul territorio, ha rifiutato il trasferimento in una struttura protetta. Al termine delle attività di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le relative indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, diretta da Domenico Guarascio.

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