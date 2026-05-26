Cirò Marina, svolta storica: Mariagrazia Panebianco è il primo sindaco donna

nuovo corso politico ed elettorale

CIRÒ MARINA Svolta storica per la comunità di Cirò Marina, che non solo elegge il primo sindaco donna della sua storia, ma inaugura anche un nuovo corso politico ed elettorale dettato dai recenti mutamenti demografici. Mariagrazia Panebianco, già assessore alla Pubblica Istruzione, guiderà l’amministrazione comunale nei prossimi cinque anni, avendo superato la concorrenza degli sfidanti Giuseppe Dell’Aquila e Nicodemo Parrilla in una competizione elettorale che si è risolta al turno unico.

L’appuntamento con le urne di questa tornata ha rappresentato un cruciale spartiacque per la cittadina ionica. Con una popolazione ufficiale stabilizzata a 14.002 abitanti a seguito delle rilevazioni del Censimento 2021, Cirò Marina ha infatti abbandonato il tradizionale sistema del ballottaggio. La discesa sotto la soglia critica dei 15mila residenti ha imposto l’applicazione della normativa prevista per i comuni minori, dove l’elezione del primo cittadino avviene in modo diretto e definitivo al primo turno, premiando il candidato capace di raccogliere anche solo la maggioranza relativa delle preferenze.

La proposta politica guidata da Panebianco ha saputo catalizzare il maggior consenso. Sostenuta dalla lista civica “Per Cirò Marina”, la neo sindaca ha ottenuto il 46,82% dei consensi, per un totale di 3.739 voti.

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