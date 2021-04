Vertenza BiomasseItalia, la Cgil: «Gli scioperi proseguiranno»

CROTONE Proclamata per giorno 16 aprile la seconda giornata di sciopero per i lavoratori della Centrale Termoelettrica BiomasseItalia di Strongoli. «L’impegno – fa sapere in una nota Filctem Cgil – e lo spirito proattivo mostrato dalle organizzazioni sindacali, Rsu e lavoratori al fine di trovare un accordo complessivo sulla vertenza, non sono bastati a far cambiare idea al management su alcune questioni che attengono ad applicazioni contrattuali, ai livelli occupazionali, alla gestione dei turni e semiturni ed alla sicurezza. La nostra disponibilità a chiudere il conflitto non è mai venuta meno ma, per adesso, il conflitto sindacale, purtroppo, prenderà il posto della diplomazia fino a quando la Direzione aziendale non darà risposte risolutive nell’interesse dei lavoratori e del territorio»