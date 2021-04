Bandi, salsicce e carciofi al forno. La surreale diretta di Spirlì che “imita” se stesso

CATANZARO Nei due minuti estrapolati da una delle sue più recenti dirette facebook e condivisi dal presidente del Codacons Francesco Di Lieto, Nino Spirlì riesce in un’impresa quasi impossibile: imitare Crozza che imita Nino Spirlì. Non lo fa, ovviamente, di proposito ma l’effetto delle frasi sbobinate è esilarante, forse più dei passaggi che il comico dedica al governatore reggente. Surreal come un film di Buñuel, senza raggiungerne le vette artistiche, il dialogo di Spirlì con i suoi fan avviene nella penombra: il viso del presidente facente funzioni è in primo piano. «Ma stasera cosa mangiate? Mi piacerebbe sapere anche questo di voi – esordisce –. Io penso di provare un po’ di stoccafisso e di insalata». Spirlì cerca un contatto intimo con gli elettori-seguaci social, «sapere cosa accade nelle vostre case».

Poi inizia l’escalation: «Quando sarà approvato il decreto per finanziare le aziende? Ma… (espressione accigliata) su tutti i bandi che abbiamo fatto, su tutto quello che… Rossella: spaghetti, buoni! Rita: salsiccia. Melanzane ripiene Rosita. Ci sono dei bandi precisi… Carciofi al forno con la besciamella Francesca. Pipi e patate Alessandra. Ma è meraviglioso, grazie ragazzi, veramente mi fa piacere». La risposta sui bandi si perde tra le prelibatezze sospirate nel viaggio di ritorno. E si cambia argomento. «Sabrina: perché non si candida alle prossime regionali?», legge Spirlì. «Intanto facciamo bene quello che dobbiamo fare adesso… una pastina, Vincenzo. Ciao, Enzino, un bacio a Laura. Mario Pio: io carciofi ripieni». Poi c’è Patrizia che mangia zuppa di farro («che buono»), «broccoli e salsiccia Teresa. Insomma, bello. Sapere che ci scambiamo anche… lo spezzatino di… ci scambiamo anche ogni tanto le notizie più familiari. Pasta ai quattro formaggi Domenico, farfalle al salmone Angela. Bene, bene». Bene, sì, ma non benissimo, per condire il tutto con una citazione pop.