Hantavirus, Schillaci: «Non è il Covid, i cittadini stiano tranquilli»

il question time

«I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid, ma è qualcosa che si conosce» e «tutte le quattro persone oggi in Italia, presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile, sono asintomatiche, seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati ieri a Milano e Messina sono negativi ai test». Così, durante il question time alla Camera, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha risposto in merito alle misure prese sull’hantavirus.

«Il Piano Pandemico funziona»

«Il Piano Pandemico 2025-2029 funziona. Lo sta dimostrando proprio in questi giorni. È stato approvato ad aprile 2026 dalla Conferenza Stato-Regioni dopo un confronto costruttivo con le Regioni stesse. A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal Piano si sono attivate in modo coordinato. Non è stato un esercizio teorico. È stata una risposta concreta, tempestiva, proporzionata». Il ministero, ha aggiunto, «continua a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Emaneremo ulteriori indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo richiederanno».

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