Crotone, pronta la sfiducia al presidente Greco

CROTONE Pronto un documento per sfiduciare il presidente del consiglio comunale di Crotone, Giovanni Greco. Il tema della sfiducia al presidente è stato oggi addirittura oggetto di discussione durante i lavori della Prima commissione consiliare. Si è pensato ad un documento che potrebbe addirittura trovare la condivisione di opposizione e maggioranza. Sarebbe stato avviato un ragionamento bipartisan. Le ragioni del malcontento, secondo quanto è stato possibile apprendere, sono da ricercarsi su una serie di problematiche “negative” su cui, secondo quanto è emerso nella seduta di oggi, ci sarebbe la responsabilità di Greco.

I consiglieri non hanno perdonato a Greco la decisione di fare saltare la seduta del consiglio comunale, che era stata convocata lo scorso 31 marzo. A Greco viene contestata la giustificazione adottata per quell’annullamento, ma viene anche contestato il fatto che, nelle ultime settimane, ci sarebbe stato un rallentamento nella convocazione del civico consesso, che provocherebbe danni alla città. Se il Consiglio non viene convocato si rischia un rallentamento delle attività amministrative e, quindi, danni che si ripercuotono sui cittadini. Viene anche contestata la sua scarsa presenza nel dibattito che riguarda le questioni fondamentali per città, a partire dal bilancio. Qualcuno dice che Greco «è assente su tutti i versanti, tranne quando deve essere disposto l’ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale che hanno, tra l’altro subito, un forte rallentamento rispetto al passato». Un ruolo riduttivo. Nelle prossime ore, quindi, dovrebbero essere raccolte le firme per sfiduciare Greco. Se questo dovesse trovare conferma, una nuova tegola si sta per abbattere sulla tenuta della maggioranza del sindaco Vincenzo Voce che, sin dal primo momento, ha impattato negativamente.

Non c’è stata una seduta del consiglio comunale nella quale l’amministrazione non ha avuto problemi di numeri per approvare alcune proposte. I problemi di tenuta della maggioranza di solito si hanno l’ultimo anno di consiliatura, quello che precede il voto per il rinnovo degli organismi.

L’amministrazione in carica, invece, li sta avendo nei suoi primi mesi di attività: è stata eletta al ballottaggio tenutosi il 5 e il 6 ottobre scorsi. Stante la situazione il sindaco Voce dovrebbe avviare una verifica e procedere con un chiarimento intorno alla sua maggioranza. Chiarimento che, a questo punto, dovrebbe riguardare anche il ruolo futuro di Greco. (redazione@corrierecal.it)