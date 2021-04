Covid, 4 decessi e 169 positivi in tre giorni nel Crotonese

CROTONE Quattro morti e 169 positivi negli ultimi tre giorni nella provincia di Crotone. Nel bollettino diffuso oggi dall’Azienda sanitaria pitagorica risultano sette morti in più. Nel report precedente, quello del 3 aprile scorso, i decessi complessivi riportati erano 51 e oggi sono 58. Il dato, però, non corrisponde se si va a calcolare i decessi Comune per comune. Sommando i numeri riportati nelle caselle dei comuni, infatti, Il risultato complessivo è di 55 decessi, tre in meno rispetto al dato complessivo riportato nel report. I nuovi morti, quindi, dovrebbero essere quattro e nel bollettino vengono assegnati due a Cutro e due a Crotone.

La situazione della pandemia, negli ultimi tre giorni, ha avuto un’accelerazione soprattutto a Cutro, dove oltre ai due decessi ci sono stati 57 tamponi positivi. Secondo il racconto che si fa in paese il salto della pandemia sarebbe stato determinato dalla partecipazione senza opportune cautele al tradizionale “mbitu” di san Giuseppe. Ci sarebbe stata anche una forte presenza ad alcuni funerali.

Tra i Comuni che presentano una forte presenza di contagio c’è il capoluogo di provincia, dove i morti complessivi sono diventati 14. Negli ultimi tre giorni a Crotone si sono registrati 41 tamponi positivi. Nella città pitagorica i positivi attivi sono 267. Non migliora la situazione a Cirò Marina (25 nuovi casi), Mesoraca (undici) e Isola Capo Rizzuto (otto). Sempre complessa la situazione all’ospedale di Crotone. I 40 posti letti dei due reparti Covid operativi al “San Giovanni di Dio” sono sempre pieni: se qualcuno viene dimesso, c’è subito pronto un nuovo paziente a prenderne il posto. Significa che anche i sanitari del pronto soccorso stanno facendo i salti mortali per fronteggiare la situazione. Intanto oggi sono stati somministrati 1.109 vaccini.