Colpo al caveau, sei condanne in Appello. Cade l’aggravante mafiosa

CATANZARO Sono sei le condanne disposte in Appello nel processo sull’assalto al caveau della Sicurtransport a Caraffa. Che, per i giudici di secondo grado, non fu deciso dai clan. È stata, infatti, esclusa l’aggravante mafiosa per i due imputati a cui era stata attribuita in primo grado con rito abbreviato. È stata rideterminata la pena per Giovanni Passalacqua, presunto ideatore del colpo da 8 milioni di euro, e Dante Mannolo, nipote del boss di San Leonardo di Cutro Alfondo Mannolo. Entrambi sono stati condannati a 10 anni (in primo grado erano stati 14). Confermate, invece, le condanne a 10 anni e 8 mesi ciascuno per Carmine Fratepietro, 43enne di Andria, Matteo Ladogana, 48enne di Cerignola, Leonardo Passalacqua, 48enne di Catanzaro; conferma a 12 anni per Alessandro Morra, 40enne di Cerignola. Assolto Pasquale Pazienza, 52enne di Bitonto.

L’ideatore della rapina, secondo i magistrati antimafia di Catanzaro sarebbe stato Giovanni Passalacqua, membro della criminalità di origine rom di Catanzaro. Prima di attuare il piano, Passalacqua avrebbe ottenuto il placet delle cosche crotonesi, in cambio di una parte del denaro. Il ruolo della criminalità mafiosa, però, esce ridimensionato dalla sentenza d’Appello. L’inchiesta sul colpo ebbe una svolta dopo la decisione di Annamaria Cerminara, compagna di Giovanni Passalacqua e complice della banda, di collaborare con la giustizia. Fu lei a svelare i dettagli del piano agli inquirenti.