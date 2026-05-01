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Settembre Rendese, si cambia: il Comune cerca progettista e direttore artistico

Due manifestazioni d’interesse per reclutare un esperto, che assisterà l’ente nella redazione dei progetti e nella partecipazione ai bandi della Regione, e un direttore artistico

Pubblicato il: 01/05/2026 – 12:15
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Settembre Rendese, si cambia: il Comune cerca progettista e direttore artistico

RENDE Le iniziative più riuscite sono quelle preparate per tempo. Ci si riferisce, in questo caso, a Settembre Rendese, l’appuntamento tradizionale della città con musica, arte e cultura. Quest’anno l’Amministrazione guidata dal sindaco Sandro Principe mira a organizzare un festival all’altezza della sua tradizione, nel segno della qualità. A questo scopo, l’amministrazione ha emesso due Manifestazioni d’Interesse per reclutare un esperto, che assisterà il Comune nella redazione dei progetti e nella partecipazione ai Bandi della Regione, e un direttore artistico, che curerà, assieme agli Assessorati competenti, l’ideazione e l’organizzazione del Festival. I requisiti richiesti agli aspiranti consulenti, che possono essere persone fisiche o società specialistiche, sono indicati nel sito web del Comune al seguente indirizzo: Manifestazione d’Interesse per Settembre Rendese 2026.

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