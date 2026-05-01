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primo maggio a marghera

Bombardieri: istituire l’omicidio sul lavoro

Il segretario nazionale Uil: «Si vergognino pseudo-sindacalisti che firmano contratti da fame»

Pubblicato il: 01/05/2026 – 12:40
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Bombardieri: istituire l’omicidio sul lavoro

MARGHERA “Non ci possiamo fermare sulla sicurezza sul lavoro, bisogna istituire l’omicidio sul lavoro e fare una Procura speciale, certe sentenze sono un insulto alla memoria delle vittime. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sano e salvo”. Lo afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione unitaria dei sindacati per il Primo Maggio a Marghera, rimarcando che il lavoro dignitoso “è un diritto” e rilanciando “la battaglia contro il dumping e i contratti pirata: a quei pseudo-sindacalisti dico vergognatevi quando firmate i contratti da fame”. “Non ci meravigliamo se i nostri giovani vanno via”, prosegue Bombardieri, chiedendo di seguire l’esempio della Spagna “ad assumere solo a tempo indeterminato e pagandoli bene”. Rivolgendosi alle associazioni datoriali, chiede “coraggio per chiudere l’accordo sulla rappresentanza” e “poi andare ad un election day per i lavoratori e scegliere i propri rappresentanti”.

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