Unioncamere Calabria avvia il corso gratuito di Europrogettazione

LAMEZIA TERME Si è svolto oggi il primo degli otto appuntamenti del corso gratuito di Europrogettazione promosso e organizzato da Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, attraverso il supporto operativo di Unioncamere Europa e con la collaborazione dello Europe Direct “Edic Calabria&Europa”.

Ben oltre cento i partecipanti registrati al corso on line. A portare i saluti istituzionali, il Presidente di Unioncamere Calabria Klaus Algieri.

«Il mio saluto di benvenuto va ai numerosi partecipanti, imprese, consulenti, rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno aderito al corso in apertura oggi – commenta Klaus Algieri, Presidente di Unioncamere Calabria – affinché l’opportunità di formazione offerta possa consentire di realizzare dei progetti concreti. Solo in tal modo – conclude Algieri – attraverso anche un confronto costruttivo tra consulenti e imprese, sarà possibile invertire la dinamica e riposizionare al vertice l’impresa e le sue proprie reali necessità generando sviluppo, crescita e competitività economica a lungo termine».

Ad introdurre i lavori di apertura della prima sessione formativa, il Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Avv. Erminia Giorno. «Oggi si dà avvio al corso di Europrogettazione – dichiara Erminia Giorno, Segretario Generale di Unioncamere Calabria – termine certamente usato e abusato, che ci rammenta, anche nell’attuale emergenza pandemica mondiale, quanto sia importante che l’Europa sia vicina alle politiche del territorio. Occorre rilevare – sottolinea la Giorno – che tra gli iscritti al corso solo il 13% ha dichiarato di aver partecipato a un bando diretto europeo e mi chiedo quanti siano coloro i quali lo abbiano poi ottenuto. Ecco allora la centralità della formazione odierna, nella consapevolezza che la logica che sottende ai bandi europei sia l’erogazione di contributi economici utili all’Europa in un‘ottica chiaramente solidaristica del sistema e non piuttosto l’erogazione economica a fondo perduto rivolta alla singola impresa o al singolo territorio. Occorre che si verifichi una crescita, appunto, strutturale e capitalizzata del territorio – conclude la Giorno – certi che il Sud Italia rappresenti un’area di grande interesse abbiamo deciso, per tale ragione, attraverso Unioncamere Calabria, di avviare il corso di Europrogettazione».