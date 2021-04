Arriva dal Mater Domini il nuovo direttore amministrativo della Asl di Chieti

CATANZARO E’ Giovanni Stroppa il nuovo Direttore Amministrativo della Asl Lanciano Vasto Chieti. E’ stato nominato con delibera del Direttore generale Thomas Schael, che lo ha scelto nella rosa di nomi scaturita dalla selezione effettuata dalla Asl attraverso un avviso per la manifestazione di interesse alla nomina per il suddetto incarico. Laurea in Giurisprudenza, perfezionamento in Diritto civile e Master in “Diritto sanitario e management delle Aziende sanitarie”, ha alle spalle grande esperienza gestionale nelle organizzazioni complesse, maturata nel settore privato in aziende multinazionali e consolidata negli ultimi 14 anni in sanità con vari incarichi di tipo apicale. Arriva dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro, dove ricopre il ruolo di Direttore Amministrativo. E’ stato anche Direttore di Area Vasta nell’Azienda sanitaria unica delle Marche, mentre nel privato ha maturato la propria esperienza con grandi marchi internazionali, quali Chicco-Artsana, Merloni e Fileni. Nell’ambito degli incarichi ricoperti ha sviluppato competenze manageriali in materia di coordinamento, programmazione, gestione economica e del personale. Infine ha avuto un ruolo attivo sulla ricostruzione post terremoto nell’area del Fermano. Il nuovo Direttore amministrativo prenderà servizio giovedì 15 aprile.