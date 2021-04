Coronavirus, l’epidemia non si arresta: 593 casi e 6 decessi – Grafico

CATANZARO Il livello dei contagi torna ancora a crescere nonostante il passaggio in zona arancione da domani. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Calabria si sono registrati 593 casi e 6 decessi da Coronavirus. E sale anche la percentuale di tamponi positivi che tocca ora il 18,46%.

Mentre si registra un nuovo ricovero in reparto e si arrestano quelli in terapia intensiva, e sono 440 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 12.556 i casi attivi di infezione di cui 12.045 si trovano in isolamento domiciliare, 473 ricoverati in reparto e 38 in terapia intensiva. Ad oggi sono stati sottoposti a test 658.059 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 702.593 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test) di cui 3.212 nelle ultime 24 ore.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 323, Catanzaro 52, Crotone 58, Vibo Valentia 40, Reggio Calabria 120. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 51.681 (+593 rispetto a ieri), quelle negative 606.378. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: