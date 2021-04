La Reggina batte il Vicenza 3-0

REGGIO CALABRIA Vittoria netta degli amaranto in casa contro il Vicenza. Al “Granillo” gli uomini di mister Baroni battono i veneti 3-0 e li superano in classifica allungando di tre misure. La Reggina parte subito forte e consegue il primo gol appena al 3’ minuto di gioco. Valentini spedisce nella sua rete regalando così il vantaggio alla squadra di casa. Il raddoppio arriva appena tre minuti dopo grazie all’intuizione di Edera che sfrutta al meglio il passaggio offerto da Di Chiara. Così la prima frazione di gioco si conclude con il doppio vantaggio degli amaranto.

Nella ripresa, il copione non cambia e così 12 minuti dopo il fischio della seconda frazione di gioco, Denis sigla il terzo e definitivo gol che sancisce la vittoria della Reggina.