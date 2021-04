Statale 106, Cancellieri in Calabria mercoledì

CORIGLIANO ROSSANO Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri effettuerà una visita in Calabria mercoledì prossimo. Cancellieri parteciperà nella sede del municipio di Corigliano Rossano ad un evento di presentazione presentazione dell’ipotesi di tracciato del progetto definitivo della nuova SS 106 tra Sibari e Rossano.

Successivamente effettuerà un sopralluogo sul cantiere del terzo megalotto della SS 106 Jonica per verificare lo stato di avanzamento lavori e completerà la visita sulla cosiddetta “strada che non c’è”.

«La Calabria è un territorio molto a cuore al sottosegretariato – è detto in una nota – che si è dedicato ai progetti infrastrutturali della Penisola anche come Viceministro nel precedente governo per perseguire l’obiettivo di superare presto il gap infrastrutturale fra nord e sud».