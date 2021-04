Covid, Magorno: «Fronte unico per soccorrere la Calabria»

COSENZA «La situazione pandemica della provincia di Cosenza , con una crescente diffusione di decessi e contagi, un’esponenziale collasso dei servizi sanitari e una complessiva difficoltà nel contenimento e tracciamento del virus , richiede un’immediata iniziativa da parte di tutte le istituzioni, locali e centrali». Lo scrive in una lettera inviata ai parlamentari il senatori di Italia Viva, Ernesto Magorno. «Ritengo a tal proposito – afferma – necessario e urgente che la deputazione parlamentare calabrese nella sua interezza perori i diritti della Calabria e li rappresenti nella sua oggettiva gravità al Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il quadro che ci troviamo di fronte peggiora con il trascorrere delle ore e ogni omissione sarà colpevole perché consumata sul primario diritto alla salute dei calabresi». «Ecco perché – conclude Magorno – è importante fare fronte comune e chiedere tutti insieme al Ministro Speranza che intervenga subito e con urgenza per valutare e mettere in atto ogni azione necessaria a contenere un’emergenza sanitaria che sta pericolosamente e drammaticamente sfuggendo di mano».