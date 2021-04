Emergenza Covid a Cosenza, occupata anche la sede Asp

COSENZA Occupata la sede Asp di Via Alimena a Cosenza. Mentre prosegue, da questa mattina, il presidio all’interno della sede dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza (QUI LA NOTIZIA), in questo momento un gruppo di cittadine e cittadini sta presidiando i locali dell’Azienda sanitaria cosentina. «Qualcuno deve prendersi la responsabilità dello sfacelo del nostro sistema sanitario e quel qualcuno deve essere il Governo – dicono i manifestanti – il Ministro Speranza deve immediatamente intervenire per garantire il diritto alla salute di tutte e tutti. Non vogliamo più vedere i nostri familiari morire nelle ambulanze e nelle tende pre-triage».