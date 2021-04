Regionali, Occhiuto: «Il mio futuro è in Calabria»

CATANZARO «Nella mia esperienza politica ho fatto tante cose ed avuto molte soddisfazioni, e i miei concittadini calabresi mi hanno sempre sostenuto, con stima e affetto. Adesso ritengo di dover restituire loro almeno una parte delle attenzioni che hanno avuto per me in tutti questi anni». Così Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista ad “Affaritaliani.it”, rispondendo ad una domanda in merito alla sua volontà di candidarsi alla guida della Regione Calabria. «Voglio fare qualcosa di importante per la mia terra, per la mia Calabria – aggiunge – una regione bellissima, dalle grandi potenzialità, un territorio che vuole opportunità per rinascere. Il mio futuro lo vedo tra la mia gente e non più a Roma».