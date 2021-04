Incontro Letta-Irto, il Pd prepara il percorso verso le Regionali

CATANZARO La conferma della candidatura di Irto alla carica di presidente della Regione, l’invito all’allargamento della coalizione e l’apprezzamento per lo sforzo unitario e il percorso intrapreso dal Pd in Calabria. Sono questi, in estrema sintesi, gli elementi più significativi emersi da un incontro a Roma tra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il consigliere regionale Nicola Irto, indicato dai dem calabresi quale candidato governatore alle Regionali di autunno. L’incontro, “preparato” da una riunione avvenuta nei giorni scorsi tra Irto, i big del Pd calabrese e il responsabile nazionale degli enti locali del partito, l’ex ministro Francesco Boccia, è servito per incardinare ancora di più e a fissare ulteriori step del cammino che i democrat calabresi hanno avviato in vista delle prossime regionali. Letta e Irto, oggi, hanno avuto un ulteriore confronto dopo le interlocuzioni delle scorse settimane, condividendo – riferiscono fonti democrat – una serie di spunti e di elementi di riflessione. Il segretario nazionale del Pd avrebbe ribadito ad Irto la necessità di rafforzare il dialogo con il Movimento 5 Stelle e con gli altri alleati del centrosinistra, invitandolo a uno sforzo aggiuntivo per allargare ancora di più il perimetro della coalizione: un ragionamento che ovviamente parte dal presupposto della piena conferma da parte di Letta del nome di Irto quale candidato governatore, una conferma che – si fa intendere da fonti del partito regionale – varrebbe anche a “uso interno”, in modo da sgomberare definitivamente il campo da ogni dubbio che ancora albergherebbe tra i dem, anche se sul nome di Irto tutte le componenti delle variegata galassia dem in Calabria hanno già fatto quadrato trovando una sostanziale sintesi unitaria. Del resto – è il ragionamento che si respirava nei corridoi dei Nazareno – la designazione di Irto al momento è l’unica vera certezza del partito nazionale in vista delle prossime tornate elettorali, che vedono i dem ancora sostanzialmente in alto mare, anche con riferimento al rapporto con il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la Calabria gli scogli da superare con i pentastellati sono ancora tanti, ma le interlocuzioni del Pd con l’ala governista del M5S sono comunque avviate e procedono abbastanza spedite. Dal suo canto, a Letta Irto avrebbe manifestato la piena disponibilità a venire incontro agli input espressi dal leader nazionale, che ha preannunciato quanto prima una tappa in Calabria quando l’emergenza epidemiologica lo renderà possibile.