Cosenza sempre più giù. Dura sconfitta a Pisa

PISA Il Pisa supera il Cosenza per 3-0 e si mette alle spalle le tre sconfitte consecutive, mentre per gli ospiti, quartultimi, i play-out sono sempre più vicini. Dopo 37 secondi c’è subito un’occasione con Mazzitelli che tira dal limite, ma il pallone è alto. Al 9′ Vido serve Palombi che calcia rapidamente, ma la sua conclusione sfiora il palo e va sul fondo. Al 14′ il Cosenza va vicino al gol, ma Gori e la traversa negano la gioia della rete al colpo di testa di Sacko. Al 28′ ghiotta chance per Vido che solo davanti al portiere mette sul fondo. Al 41′ Schiavi di testa sfiora il palo. Nella ripresa al 5′ il Pisa passa con Gucher bravo a sfruttare un errore difensivo. Il Pisa controlla facilmente la reazione del Cosenza e raddoppia al 27′ con una magistrale punizione di Mazzitelli. Al 41′ Marin, ben servito da Siega, firma il 3-0.