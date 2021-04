Occupati i binari della ferrovia jonica: «Riaprire l’ospedale di Cariati»

CARIATI «Riaprire l’ospedale di Cariati». Nuova azione di potestà di associazioni, comitati e cittadini, che questa mattina hanno occupati i binari della linea ferroviaria ionica per chiedere «l’immediata riapertura dell’ospedale “Vittorio Cosentino” chiuso da oltre 10 anni a causa del piano di rientro varato dall’allora giunta regionale di Giuseppe Scopelliti». I manifestanti fanno presente che l’ospedale di Cariati è una delle 18 strutture pubbliche chiuse in provincia di Cosenza». In mattinata si è prima tenuto un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla problematica, che da anni sta animando il dibattito nell’altro Jonio cosentino e non solo, con tanto di occupazione permanere dell’ospedale di Cariati. Anche una troupe di Sky Tg 24 questa mattina sta seguendo l’occupazione dei binari della ferrovia ionica.