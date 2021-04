Droga e riciclaggio, in primo grado una valanga di assoluzioni

VIBO VALENTIA Narcotraffico internazionale con il Sud America e scalata al Credito Sammarinese. Questo il cuore del procedimento “Decollo Ter Money” sul quale si è pronunciato oggi Tribunale ordinario di Vibo Valentia – Chiara Sapia presidente – che ha portato oggi a una valanga di assoluzioni. Il collegio ha condannato per riciclaggio, senza aggravante mafiosa, Giorgio Galiano e Valter Vendemini alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, disponendo inoltre la confisca di quanto posto sotto sequestro.

Assolti per non aver commesso il fatto Nestor Amouzou (chiesti 12 anni), Edgar Ernesto Castillo Rico (chiesti 20 anni), Giovanny Castillo Rico (chiesti 19 anni), Gloria Osorio Perez (chiesti 20 anni), Mauricio Roa Vallarino (chiesti 15 anni); Monica Serafini (chiesti 10 anni); Sebastiano Signati (chiesti 15 anni); Renato Marcel Spadei Martinez (chiesti 18 anni); Sandro Leone Spadei Martinez (chiesti 18 anni); Santiago Martinez Carmona (chiesti 15 anni); Luca Raffaello Bressi (chiesti 3 anni); Lubiana Domenico (chiesti 4 anni); Salvatore Francesco Lubiana (chiesti 4 anni).

Assolti perché il fatto non sussiste Giuseppe Barbieri (chiesti 4 anni); Maria Pia Barbieri (chiesti 5 anni); Giuseppe Ceravolo (chiesti 5 anni); Giuseppe Mercuri.

Assolti come richiesto anche dal pm Luigi Passeri, Barbara Gabba, Domenico Macrì, Massimiliano Sensi.

Assolti, infine, perché il fatto non costituisce reato Lucio Amati (chiesti 6 anni) e Sandro Sapignoli (chiesti 6 anni). Nel collegio difensivo gli avvocati Aldo Casalinuovo, Sergio Rotundo, Antonio Ingrosso, Enzo Galeota, Salvatore Staiano, Nicola Cantafora, Massimo Scuteri. (ale. tru.)