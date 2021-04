Cosenza, emergenza Covid: la Commissione cultura favorevole alla chiusura delle scuole

COSENZA La Commissione consiliare Cultura, presieduta dal consigliere comunale Massimiliano Battaglia, ha preso posizione, al termine della seduta nel corso della quale si è tenuta l’audizione dell’Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi, Matilde Spadafora Lanzino, per esprimere il proprio orientamento a favore della chiusura delle scuole, attesa la grave emergenza sanitaria in città e nella provincia di Cosenza, confermata dai dati sui contagi e dalla drammatica situazione in cui versa l’Ospedale dell’Annunziata. L’Assessore Spadafora Lanzino, dopo l’introduzione del Presidente della commissione Battaglia, ha ricostruito l’excursus delle aperture e chiusure delle scuole cittadine sottolineando che «negli istituti di competenza comunale, nel 2020, gli adeguamenti finalizzati al rispetto del distanziamento avevano favorito la riapertura delle scuole. Il virus, però, è più forte di noi e ci ha costretti a chiusure e a riaperture altalenanti. Siamo tutti preoccupati e per questo siamo sempre in contatto, insieme al Sindaco Occhiuto, con le famiglie e con i dirigenti scolastici con i quali abbiamo un continuo scambio di informazioni finalizzato a monitorare l’andamento della pandemia». «Detto questo – ha proseguito Matilde Spadafora Lanzino – ci sono disposizioni governative che non si possono ignorare e che esprimono un indirizzo finalizzato al rientro a scuola». «Il Sindaco – ha ricordato ancora l’Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi – decide sempre e soltanto sulla base dei dati che vengono comunicati. Va aggiunto che a livello regionale, inoltre, regna una grande confusione e dalla quale spesso nascono delle posizioni contrastanti».

Le perplessità di Battaglia

Forti perplessità sull’apertura delle scuole, in questo periodo di grave emergenza, sono state poi espresse dal Presidente della commissione cultura Massimiliano Battaglia. «In passato, in un periodo in cui la Calabria non aveva questi indici e queste percentuali di ricoveri in rianimazione, le classi, dove si sono verificati i contagi di diversi bambini, sono state chiuse dall’oggi al domani. In questo momento, nel quale la situazione è peggiorata e anche in Ospedale la rianimazione è piena, cosa ci aspettiamo? Che facendo una didattica in presenza non ci siano contagi? Mi sembra una cosa assurda. Se non ci sono le condizioni e non vengono rispettati i criteri per garantire l’apertura in sicurezza, è inutile riaprire per poi richiudere. Non si comprende appieno neanche se sono rispettate le condizioni per assicurare il distanziamento. Ci sono logiche economiche alla base di queste riaperture, ma la scuola quanto può incidere sull’economia del Paese? La Didattica Digitale Integrata (DDI), con momenti di insegnamento a distanza ed attività svolte in presenza – ha concluso Battaglia -mi sembrava la cosa più sensata».