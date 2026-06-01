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Tragedia ad Amendolara, concreta la pista dell’omicidio. Rintracciate due persone a Villapiana

Continuano le indagini della Polizia sull’incendio in cui hanno perso la vita quattro persone. I due soggetti sono in Questura per rispondere alle domande degli inquirenti

Pubblicato il: 01/06/2026 – 20:52
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Tragedia ad Amendolara, concreta la pista dell’omicidio. Rintracciate due persone a Villapiana
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AMENDOLARA Due persone sono state rintracciate a Villapiana dagli uomini della Questura di Cosenza. Si tratterebbe di due cittadini pakistani ritenuti coinvolti nell’incendio di un monovolume che, nel primo pomeriggio di oggi, è costato la vita a quattro connazionali. La vettura ferma in una stazione di rifornimento carburante è stata trovata distrutta dalle fiamme, i corpi completamente carbonizzati. I due presunti responsabili sono stati rintracciati a Villapiana ed in questo momento si trovano in Questura per rispondere alle domande degli inquirenti. Sin da subito, le indagini avevano escluso il possibile incidente lasciando aperta la pista dell’omicidio. (f.b.)

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