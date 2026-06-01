Roland Garros, Berrettini e Cobolli avanzano ai quarti

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Dopo Cobolli anche Matteo Berrettini si qualifica ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano ha battuto l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6 al termine di una partita intensa e combattuta soprattutto nei due set conclusi al tie-break. Il romano conferma un ottimo stato di forma e conquista un successo pesante che lo riporta tra i protagonisti del circuito maggiore. L’avvio di match è equilibrato, con Berrettini che deve annullare una palla break nel primo game ma poi prende il controllo grazie a un servizio efficace e a un dritto profondissimo. L’azzurro strappa il break nel secondo game e mantiene il vantaggio fino al 6-3 del primo set, mostrando grande solidità nei turni di battuta. Nel secondo set la sfida si alza di livello. Cerundolo reagisce, alza la pressione da fondo campo e approfitta di un passaggio a vuoto del romano per ottenere il break, ma Berrettini resta agganciato al parziale grazie al servizio e a diverse accelerazioni vincenti. Si arriva al tie-break, dove l’azzurro cambia marcia: aggressivo in risposta e preciso al servizio, domina 7-2 e si porta avanti due set a zero. Il terzo set è il più equilibrato e fisico. Entrambi tengono i rispettivi turni di servizio con maggiore continuità, ma Berrettini mostra maggiore lucidità nei momenti chiave, salvando situazioni delicate e gestendo gli scambi più lunghi. Anche questo parziale si decide al tie-break, dove il romano mantiene alta l’intensità e chiude nuovamente in controllo, completando la vittoria in tre set. Il successo proietta Berrettini ai quarti di finale dello Slam parigino, confermando il ritorno ad alti livelli dopo una stagione condizionata da problemi fisici. Il percorso a Parigi gli garantisce inoltre un significativo balzo nel ranking mondiale, con il rientro tra i primi 80 e la possibilità di ulteriore crescita in caso di avanzamento nel torneo.

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