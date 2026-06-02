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Trema la Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 6,2

L’epicentro è a 30 km da Amantea nel Cosentino. Al momento non si segnalano danni a persone o cose

Pubblicato il: 02/06/2026 – 0:20
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Trema la Calabria, scossa di terremoto di magnitudo 6,2
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COSENZA Una scossa di terremoto di magnitudo stimata 6,2 è stata avvertita intorno alle 00:13 del 2 giugno 2026. L’epicentro è a 30 km da Amantea nel Cosentino, il sisma ha 250km di profondità. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

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