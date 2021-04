Covid a Crotone, oggi tre decessi e 36 nuovi casi

CROTONE Tre degli otto decessi verificatisi oggi in Calabria sono avvenuti nella provincia di Crotone. Nella tabella regionale vengono assegnati alla provincia pitagorica complessivamente 71 decessi, da quando è partita la pandemia del Covid-19. I dati della Regione sono precisi, mentre c’è un po’ di confusione, invece, nel report diffuso dall’Azienda sanitaria provinciale. Il totale dei decessi risulta 68, ma sommando i dati dei comuni il risultato è identico a quello riportato dalla Regione (71). E’ stato commesso solo un errore di somma. In verità calcolando i dati dei singoli comuni inseriti nel report dell’Asp viene fuori che i decessi nuovi certificati oggi sono sei (il doppio rispetto al dato reale): uno a Cirò Marina, tre a Crotone, uno a Cutro e uno a Pallagorio. Evidentemente nel bollettino dei giorni precedenti non erano stati riportati tre decessi che si erano verificati e oggi il dato è stato aggiornato. Rispetto all’ultimo dato diffuso ieri, quindi, i morti in più nella provincia di Crotone sono sei, anche se tre risalgono a date precedenti. Resta sempre molto alta la pressione dei malati che si rivolgono all’ospedale di Crotone, dove alla data di oggi risultano ricoverati 44 pazienti (massimo della capienza) con sintomi gravi. Altri sette soggetti della provincia pitagorica risultano ricoverati in altri ospedali della Calabria. Sono complessivamente 1.051 i casi positivi attivi censiti nel Crotonese. La diffusione del contagio non rallenta e solo oggi ci sono stati 36 nuovi casi. Fortunatamente sta aumentando anche la somministrazione dei vaccini. Questo coincide con la disponibilità del vaccino AstraZeneca e con l’avvio della vaccinazione agli over 70 e gli over 60. Oggi sono stati somministrati 1.308 dosi. Domani è previsto un significativo passo in avanti con l’iniziativa “Open day”. Nel solo centro vaccinale della Croce rossa, in via Saffo si sono prenotati, oltre 900 soggetti. Altrettanti dovrebbero vaccinarsi nella giornata di dopodomani.