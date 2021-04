Giudiceandrea si dimette da Coordinatore del Forum Pd Cosenza. «Adesso un progetto nuovo»

COSENZA «Prendiamo atto positivamente, dopo la nostra lettera aperta, delle dimissioni irrevocabili di Giuseppe Giudiceandrea dal ruolo di Coordinatore del Forum Pd Cosenza. Si tratta di un gesto che aiuta a fare chiarezza perché, per usare le parole della lettera di dimissioni, rende plastica la mancanza di “agibilità” e “discussione politica” nella gestione commissariale cosentina di questi mesi». E’ quanto scrivono in una nota i Giovani Democratici. «Bisogna andare necessariamente verso il superamento di un confronto divisivo del partito e della coalizione – dicono – l’ obiettivo anche per Cosenza è quello di declinare il progetto di alleanza elettorale indicato da Enrico Letta: aggregare una coalizione delle forze europeiste e riformiste che dialoghino con il M5stelle». «Per quanto ci riguarda come Giovani Democratici, circolo cittadino di Cosenza, riteniamo non ci sia altro tempo da perdere. A tal fine, abbiamo inteso farci promotori attraverso la convocazione dell’assemblea del nostro circolo di un confronto aperto con tutti i rappresentanti istituzionali del partito (eletti al parlamento e Consiglio regionale, presidente della Provincia, consiglieri comunali di Cosenza), con i commissari regionale e provinciale del PD, Graziano e Miccoli». L’assemblea è convocata per domenica 25 aprile alle ore 17.00.