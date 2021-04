COSENZA Pioggia, vento e aspre polemiche hanno caratterizzato la giornata dedicata alle vaccinazioni. Il “Vax Day”, pensato per tentare di mitigare la diffusione del contagio da Covid, si è trasformato nell’ennesima occasione per sottolineare i tanti nodi legati alla (dis)organizzazione di un settore sanitario sempre più allo sbando. Questa mattina, anche a Cosenza – all’ospedale da campo di Vaglio Lise gestito dall’esercito – la massiccia campagna di vaccinazione ha preso il via sotto una pioggia torrenziale. Lunga la fila di automobili in sosta e centinaia gli aventi diritto in attesa di ricevere il siero anti Covid. Tutti hanno effettuato la prenotazione sulla piattaforma di Poste italiane. Tra sabato e domenica: medici, paramedici, rappresentanti del mondo del volontariato e della protezione civile regionale lavoreranno senza sosta. I “soggetti fragili” riceveranno le dosi di Pfizer, mentre per le persone tra i 60 e i 79 anni è prevista l’inoculazione del vaccino AstraZeneca. «Non sono preoccupata del vaccino – racconta la figlia di una donna in attesa di ricevere una dose del siero anti Covid – quello che mi rende particolarmente ansiosa è l’aumento dei contagi nella provincia di Cosenza».

Vax Day “mancato” a Fagnano Castello

Era tutto pronto a Fagnano Castello, comune in provincia di Cosenza. La macchina organizzativa si era messa in moto da giorni per garantire gli spazi necessari al Vax day, ma qualcosa è andato storto e la campagna di vaccinazione straordinaria è stata stoppata. Sono molti, anche i comuni della Valle dell’Esaro, che hanno dovuto rinunciare al Vax day provocando l’ira di cittadini e sindaci. «I generali sono stati istruiti per fare la guerra e i poliziotti per arrestare delinquenti, non per gestire la sanità senza pragmatismo», ha detto il sindaco di Fagnano Castello Giulio Tarsitano commentando – all’Ansa – la notizia dell’annullamento della giornata di vaccinazione. Secondo quanto riferito dal sindaco Tarsitano, mercoledì scorso, il direttore del distretto sanitario Esaro-Pollino, Francesco Di Leone, con una comunicazione ufficiale invita i sindaci ad organizzare sui propri territori le due giornate di vaccinazione per i cittadini over 60, con il supporto dei medici di famiglia, reperendo gli spazi e il personale necessario per la gestione delle due giornate. «Ci hanno chiesto di individuare gli spazi, di organizzare la vaccinazione e di gestire le prenotazioni dei cittadini, ci hanno perfino mandato i vaccini e poi annullano tutto all’ultimo secondo». Nel piccolo centro della Valle dell’Esaro erano trecento le persone comprese tra i 60 e i 79 anni che avevano aderito alla vaccinazione, ben felici di farlo nel proprio comune senza dover affrontare chilometri per raggiungere altri centri vaccinali e aspettare settimane, ma nella serata di ieri arriva il contrordine. «Prima Figliuolo – ha continuato Tarsitano – dice che dobbiamo vaccinare tutti, poi si blocca tutto, ma per paura di cosa? Forse che avremmo fatto vaccinare persone che non ne avevano ancora diritto? Noi siamo i referenti sul territorio e agiamo solo in nome del bene per i nostri cittadini. Abbiamo seguito le istruzioni alla lettera e vaccinato tutti gli ultraottantenni che hanno dato disponibilità e ora eravamo pronti a proseguire senza imbrogli. I cittadini non conoscono Figliuolo ma noi sindaci, ed è da noi che pretendono risposte. Bombardiamo i cittadini di messaggi sui media, dicendo loro che per uscire da questa situazione dobbiamo vaccinare tutti e poi ci bloccano dopo aver organizzato e investito risorse, che senso ha tutto questo?». I sindaci di Fagnano Castello, San Marco Argentano, Roggiano Gravina, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Malvito, Tarsia, Cervicati, Mottafollone e Mongrassano, hanno sottoscritto un documento nel quale hanno evidenziato quanto accaduto e chiesto pubblicamente scusa ai cittadini.