COSENZA «Abbiamo proceduto all’acquisizione del 100% delle quote societarie delle cliniche San Bartolo e Misasi del prestigioso Gruppo Morrone, oltre che dell’Hotel Parthenius a Cirella di Diamante». A darne notizia, sottolineandone i motivi di soddisfazione e di orgoglio, è Giancarlo Greco presidente del Gruppo iGreco: «Sono grato ai soci – ha aggiunto Greco – per averci preferito in questa importante acquisizione».