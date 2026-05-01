Palermo-Catanzaro, al “Barbera” un test da playoff per i giallorossi – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO A due giornate dalla fine della regular season, il Catanzaro si presenta oggi alle 15 allo stadio “Barbera” con il proprio destino già scritto in classifica: il quinto posto è ormai matematicamente blindato. Una certezza che toglie pressione, ma non abbassa l’attenzione in una trasferta che resta altamente indicativa. Di fronte ci sarà un Palermo quarto in graduatoria, in piena zona promozione e ancora alla ricerca della migliore forma in vista dei playoff. È un incrocio che, almeno sulla carta, ha il sapore di un’anticipazione degli spareggi, con due squadre che potrebbero ritrovarsi in una fase decisiva della stagione.

Un confronto utile ma non decisivo

Per il Catanzaro di Alberto Aquilani la partita assume soprattutto un valore di crescita e misurazione. Con la classifica già definita, l’obiettivo diventa arrivare ai playoff nella miglior condizione possibile, sia fisica che mentale. Affrontare una squadra di vertice come il Palermo di Pippo Inzaghi rappresenta quindi un banco di prova significativo per testare tenuta, organizzazione e gestione dei momenti. I rosanero arrivano al match dopo il pareggio di Reggio Emilia, mentre i giallorossi si presentano rinfrancati dal successo per 4-2 contro lo Spezia, risultato che ha consolidato la loro posizione e dato ulteriore fiducia al gruppo.

In casa Catanzaro lo sguardo è rivolto anche alla gestione delle energie. Con i playoff ormai alle porte, lo staff tecnico dovrà dosare minutaggi e condizioni fisiche, valutando anche la situazione degli indisponibili e dei giocatori in recupero. Iemmello prosegue il lavoro per rientrare dal problema muscolare e non sarà della partita insieme a Brighenti, mentre D’Alessandro ha recuperato ed è stato convocato. Possibili rotazioni in difesa e anche a centrocampo. In attacco confermatissimo Pittarello, protagonista assoluto della sfida contro lo Spezia. Per la trasferta al “Barbera” sono previste restrizioni per i tifosi giallorossi: stop alla vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Catanzaro, dopo le decisioni dell’Osservatorio e del Casms. Possibile quindi settore ospiti senza presenza del tifo calabrese. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Fellipe Jack; Frosinini, Petriccione, Pontisso, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Magnani, Peda, Ceccaroni; Rui Modesto, Segre, Ranocchia, Giovane; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.

Foto Us Catanzaro

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