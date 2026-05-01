Incidente mortale a Trebisacce, il bilancio è di due vittime e cinque feriti gravi

sangue sulle strade

COSENZA È di due morti e cinque feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri poco dopo le 22 sulla Statale 106 nel tratto a nord del territorio di Trebisacce, nei pressi dello stadio “Giuseppe Amerise” (QUI la notizia). Le vittime, marito e moglie, Giuseppe Franco e Antonietta Vivacqua, entrambi di 54 anni e residenti a Oriolo, viaggiavano insieme ai tre figli minorenni (tutti gravemente feriti) a bordo di una Ford Focus. La loro auto, per cause ancora in via d’accertamento da parte della polizia stradale e dei carabinieri intervenuti sul posto, si è scontrata frontalmente con un’Opel Meriva e una Bmw 520: i conducenti di entrambe le vetture sono rimasti gravemente feriti.

La SS 106 è rimasta bloccata per parecchie ore: i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polstrada, con l’aiuto del personale dell’Anas che ha provveduto a rimuovere i veicoli incidentati e a ripristinare il transito. Le salme sono state poste sotto sequestro in attesa degli esami autoptici.

I soccorsi

Sul posto subito dopo la richiesta d’aiuto da parte di alcuni automobilisti di passaggio sono arrivati gli equipaggi della Stradale, i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari – che hanno usato le fotoelettriche per illuminare l’area e consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti – e alcune ambulanze del Suem 118 delle postazioni del “Chidichimo” di Trebisacce e del “Giannettasio” di Rossano: i medici del servizio di emergenza, subito dopo l’estrazione dei corpi dalle lamiere deformate della vettura, hanno provato a rianimarli ma ogni tentativo è risultato vano. Gli altri cinque feriti sono stati caricati a bordo dei mezzi di soccorso e sono stati trasferiti alcuni nel “Chidichimo”, altri nel “Giannettasio”.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di verifica e la dinamica è al vaglio dei carabinieri di Cassano e di Trebisacce, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dell’impatto.

Intanto il sindaco di Oriolo, Simona Colotta, ha preannunciato il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite.

Foto Eco dello Jonio