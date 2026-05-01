Occhiuto e il Primo Maggio «festa di speranza per chi ha un lavoro e per chi ancora lo cerca»

Il messaggio

«Buon primo maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Ma buon primo maggio di speranza anche, e soprattutto, a chi un lavoro non ce l’ha, a chi ancora lo cerca e a chi ogni giorno si impegna per difenderlo. È a loro che dobbiamo guardare con sempre maggiore attenzione». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

«La Regione Calabria, da quando ho l’onore di governarla, è costantemente impegnata a creare le condizioni per attrarre investimenti, imprese e nuove realtà economiche, in modo da generare occupazione stabile e di qualità, e offrire ai giovani la possibilità di restare nella propria terra per costruire qui il proprio futuro. La sicurezza sul lavoro – aggiunge Occhiuto – resta, inoltre, una priorità. Le morti bianche sono una ferita ancora aperta: nel Paese, e anche in Calabria, c’è ancora molto da fare.

Per questo, da anni, il governo regionale dialoga con i sindacati per mettere in campo tutte le iniziative utili per tentare di prevenire questi inaccettabili drammi» conclude il governatore calabrese.