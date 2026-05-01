Raggiro nell’acquisto di pellet online, tre calabresi “in trasferta” denunciati nel Parmense

sito fraudolento

BOLOGNA Tre persone, un 38enne e due donne di 26 e 20 anni — tutte residenti in Calabria e già note alle forze dell’ordine – sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Vigatto, nel Parmense, in quanto ritenute responsabili di una presunta truffa online legata alla vendita di pellet. La vittima, un 50enne parmigiano, aveva trovato su internet un sito che offriva pellet a prezzi competitivi e a fine novembre 2025 aveva fatto un bonifico di oltre 400 euro per circa due tonnellate di prodotto. Subito dopo, un uomo lo ha contattato sul cellulare sostenendo che nella causale del pagamento fosse presente un errore formale e pretendendo un secondo versamento.

Quando l’acquirente ha chiesto il rimborso del primo bonifico prima di ripetere l’operazione, l’interlocutore ha rifiutato, minacciando di trattenere sia i soldi sia la merce. Nel tentativo di estorcere altro denaro, gli ha inviato via WhatsApp un QR code da usare in tabaccheria. L’uomo ha rifiutato e ha minacciato di rivolgersi alle forze dell’ordine: il truffatore ha risposto con indifferenza riguardo la possibile denuncia. Il sito fraudolento, indicizzato dai comuni motori di ricerca, riportava una sede fittizia nel sud Italia. Attraverso l’analisi delle utenze telefoniche e dei movimenti bancari, i carabinieri sono risaliti alle tre persone, poi denunciate. (Ansa)