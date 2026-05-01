Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:17
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

sito fraudolento

Raggiro nell’acquisto di pellet online, tre calabresi “in trasferta” denunciati nel Parmense

Dalla vittima un bonifico di oltre 400 euro per circa due tonnellate di prodotto. I tre truffatori sono un 38enne e due donne di 26 e 20 anni

Pubblicato il: 01/05/2026 – 10:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Raggiro nell’acquisto di pellet online, tre calabresi “in trasferta” denunciati nel Parmense

BOLOGNA Tre persone, un 38enne e due donne di 26 e 20 anni — tutte residenti in Calabria e già note alle forze dell’ordine – sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Vigatto, nel Parmense, in quanto ritenute responsabili di una presunta truffa online legata alla vendita di pellet. La vittima, un 50enne parmigiano, aveva trovato su internet un sito che offriva pellet a prezzi competitivi e a fine novembre 2025 aveva fatto un bonifico di oltre 400 euro per circa due tonnellate di prodotto. Subito dopo, un uomo lo ha contattato sul cellulare sostenendo che nella causale del pagamento fosse presente un errore formale e pretendendo un secondo versamento.
Quando l’acquirente ha chiesto il rimborso del primo bonifico prima di ripetere l’operazione, l’interlocutore ha rifiutato, minacciando di trattenere sia i soldi sia la merce. Nel tentativo di estorcere altro denaro, gli ha inviato via WhatsApp un QR code da usare in tabaccheria. L’uomo ha rifiutato e ha minacciato di rivolgersi alle forze dell’ordine: il truffatore ha risposto con indifferenza riguardo la possibile denuncia. Il sito fraudolento, indicizzato dai comuni motori di ricerca, riportava una sede fittizia nel sud Italia. Attraverso l’analisi delle utenze telefoniche e dei movimenti bancari, i carabinieri sono risaliti alle tre persone, poi denunciate. (Ansa)

Argomenti
calabresi denunciati a parma per truffa online
Importanti
Raggiro nell’acquisto di pellet online
tre calabresi “in trasferta” denunciati nel Parmense
truffa del pellet a parma
truffa pellet calabresi a parma
vendita pellet online
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x