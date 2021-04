Catanzaro, una corona d’alloro per celebrare la Liberazione

CATANZARO Si è svolta alle 10 in piazza Matteotti a Catanzaro la celebrazione del 76° anniversario della Liberazione, giornata di festività nazionale. Nel rispetto delle stringenti misure anticontagio adottate dal governo, la cerimonia, che si è svolta in assenza di pubblico, ha previsto, come momento commemorativo, la deposizione di una corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti da parte del prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, accompagnata dal sindaco Sergio Abramo e dal rappresentante provinciale dell’Anpi Mario Vallone. «Pur nella sua forma ridotta – recita una nota della Prefettura – la manifestazione ha rappresentato un importante momento di ricordo e commemorazione».