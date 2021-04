Covid, ancora 484 nuovi positivi. Sono 471 i pazienti ricoverati

CATANZARO In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 700.998 soggetti per un totale di 753.250 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 58.106 (+484 rispetto a ieri), quelle negative 642.892. Sono 3.095 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 5 le vittime, 110 le persone guarite; 471 i ricoveri (+4 rispetto a ieri), invariato il numero dei posti occupati in Terapia intensiva.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: