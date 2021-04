Alta velocità Salerno-Reggio, Bruno Bossio: «Opera storica, simbolo di unità nazionale»

ROMA «Una Alta Velocità “vera” sarà la nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Ad annunciarlo in aula a Montecitorio il premier Draghi. Non è causale l’attributo a cui ricorre il presidente Draghi per qualificare la nuova linea ferroviaria». Esprime la sua soddisfazione la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi sul Recovery plan.

«Penso – aggiunge la deputata – che ciò possa bastare per chiarire equivoci o artati tentativi di innalzare polveroni da parte di chi ha interesse di alimentare il rituale piagnisteo di un certo meridionalismo minoritario e provincialistico. L’opera che viene delineata nel Recovery Plan – spiega ancora la parlamentare calabrese – è la infrastruttura che garantisce gli stessi tempi di collegamento sia ai cittadini di Reggio Calabria che a quelli di Milano e le stesse opportunità per il sistema portuale della nostra Regione, prima di tutto per Gioia Tauro. Sarà una opera storica che simboleggia l’unità fisica-territoriale dell’Italia continentale».