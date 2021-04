Il Comune di de Magistris cerca dipendenti nel comune “di Tansi”

MONTALTO UFFUGO C’è un rapporto speciale tra Luigi de Magistris, sindaco di Napoli e candidato in pectore alla presidenza della Regione, e la città di Montalto Uffugo. Questione politica e, da pochi giorni, anche burocratica. Montalto Uffugo è il primo posto visitato dall’ex pm di Catanzaro nel proprio tour della Calabria, iniziato ormai qualche mese fa. Nella città della Valle del Crati, alle porte di Cosenza, vive – senza ruoli istituzionali nell’amministrazione – Carlo Tansi, suo principale alleato nella ricorsa alla Cittadella regionale (Tansi punta alla presidenza di Palazzo Campanella). Dal 22 aprile, questa ideale “alleanza” investe anche le scelte del Comune partenopeo. Accade per mezzo di una delibera curiosa che non è sfuggita agli osservatori più acuti della politica calabrese. All’improvviso, proprio mentre de Magistris conduce la propria campagna elettorale itinerante e chiede il voto dei calabresi per cambiare la logica di gestione della politica, la Città metropolitana che guida sente il bisogno di chiedere in prestito una graduatoria proprio al Comune di Montalto.

La graduatoria

E lo certifica con una delibera del 22 aprile scorso, adottata in video conferenza assieme al segretario generale dell’ente. L’atto recita: “Utilizzo graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di 3 posti di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1. Convenzione con il Comune di Montalto Uffugo”. Tradotto: Napoli chiederà in prestito la graduatoria che si è formata nel centro del Cosentino il 27 aprile 2018. Nulla di irregolare, per carità. Ma il caso che ci si rivolga proprio a un Comune calabrese a campagna elettorale (lunga) in corso non poteva sfuggire. Così come non sfugge che Montalto sia proprio (almeno nelle intenzioni) una delle roccaforti del consenso di de Magistris, non fosse altro che per il radicamento sul territorio del proprio candidato di punta, l’ex capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tutto si tiene, insomma. Anche la tempistica da amministrazione pubblica scandinava: il 6 aprile da Montalto si comunica «la disponibilità a cedere la predetta graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat D1», il 22 arriva la delibera. Potenza del rapporto del sindaco di Napoli con il suo “nuovo” territorio di riferimento.