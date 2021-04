Incidente stradale sulla Sibari-Firmo, tre feriti

CASSANO ALLO IONIO Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Castrovillari è intervenuta nella serata di ieri sulla SS534, nel comune di Cassano sullo Ionio per incidente stradale. Due le vetture coinvolte, una Peugeot 307 ed una Volkswagen Golf.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere una delle tre persone ferite. I malcapitati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. i vigili del fuoco, successivamente hanno messo in sicurezza le autovetture ed il sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Il transito nel tratto della SS534 interessato dal sinistro è stato limitato sino al termine delle operazioni di soccorso.