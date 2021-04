Cosenza: emergenza sanità, Recovery Plan e viabilità al centro del Consiglio comunale

COSENZA Problemi tecnici, pochi consiglieri presenti e collegamenti skype evidentemente da rivedere. L’emergenza Covid costringe la maggior parte dei membri del parlamentino calabrese ad intervenire lontano da Palazzo dei Bruzi e la qualità degli interventi viene minata da problemi di connessione e di diffusione dell’audio. La seduta, si apre, con un minuto di silenzio in ricordo dell’avvocato ed ex sindaco di Cosenza Giuseppe Carratelli, scomparso lo scorso 11 aprile.

La questione sanità

L’approvazione dei primi sette punti all’ordine del giorno scivola via veloce, il dibattito si accende quando la discussione si sposta sull’emergenza Covid. La città di Cosenza ha vissuto settimane drammatiche stretta tra l’aumento dei contagi e le difficoltà dell’ospedale Annunziata nel rispondere alle esigenze dei pazienti. Il primo a prendere la parola è il consigliere Vincenzo Granata. Nel suo intervento, non mancano i riferimenti alle “incursioni” di Nicola Morra all’Asp di Cosenza ed alla querelle che ha coinvolto il presidente della commissione parlamentare antimafia e il dirigente Asp, Mario Marino. Sulla sanità è duro l’intervento di Cipparrone: «molti colleghi consiglieri sono vaccinati, oggi mi sarei aspettato di vederli in aula». «Siamo pieni di commissari ma pare che a nessuno importi di quanto sta accadendo a Cosenza, dove mancano i posti letto e aumentano i contagi». «Basta con le passerelle social – continua – dobbiamo alzare la voce e farci sentire». Gli fa eco, il consigliere Enrico Morcavallo che chiede le dimissioni dell’assessore Carmine Vizza. Gli interventi ripercorrono tutte le ataviche difficoltà del sistema sanitario cosentino, piegato dai debiti (ancora non quantizzati) dall’Azienda sanitaria provinciale e dalle polemiche sulle vaccinazioni e sui “furbetti”.

Sessione straordinaria sul Recovery Plan

Altro punto caldo, è quello relativo alle azioni conseguenti al Recovery Plan. Il consigliere Damiano Covelli ripercorre i punti principali del documento e chiede, al termine del suo intervento, la convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio comunale con all’ordine del giorno la presentazione dei progetti di interesse del territorio cosentino. Alla riunione viene richiesta la partecipazione di Rete ferroviaria e di Ferrovie della Calabria, del presidente della provincia e dei parlamentari cosentini. Sul tema, prende la parola anche il sindaco Mario Occhiuto, che prima annuncia, la decisione del ministero dell’Interno di approvare il bilancio riequilibrato per gli anni 2020-2022 e poi annuncia l’invio di una missiva «ai ministri Giovannini e Carfagna, per ringraziarli per gli interventi previsti». «Si tratta – ha continuato il primo cittadino – della realizzazione in sei lotti di una nuova linea ferroviaria di Alta Velocità che percorrerà il tragitto da Salerno a Reggio Calabria seguendo l’autostrada del Mediterraneo, deviando da Praia per Tarsia e passando per Cosenza. L’alta velocità così concepita consentirà ai cosentini di raggiungere in treno in due o tre ore la Capitale».

Il piano traffico di Piazza Bilotti

Tra i dodici punti all’ordine del giorno anche la proposta avanzata dalla Commissione Controllo e Garanzia, presieduta dal consigliere Enrico Morcavallo, e riferita al “Ripristino del senso unico su Piazza Bilotti”. «La proposta nasce per agevolare l’ordine e la sicurezza pubblica, promuovere le attività produttive. Il problema è sotto gli occhi di tutti, si tratta di un progetto modificato in corso d’opera, un esperimento iniziato ed ora può dichiararsi concluso». «La situazione attuale – aggiunge Morcavallo – non è definitiva ed occorre trovare una via d’uscita definitiva ad una soluzione tampone. Piazza Bilotti è il cuore pulsante della città di Cosenza, non ci sono aree riservate ai disabili, aree di sosta utili al carico e scarico delle merci e non ci sono parcheggi». «L’incolumità pubblica è importante e va tutelata e garantita e per questo chiedo di porre rimedio ai tanti nodi irrisolti su Piazza Bilotti». Il consiglio comunale approva all’unanimità la richiesta del consigliere Morcavallo e dunque sarà compito dell’ufficio tecnico preposto presentare un documento contenente gli interventi attuabili per migliorare la viabilità nel tratto oggetto di discussione.