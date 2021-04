Graziano: «Assoluzione Girasole dimostra la correttezza del suo operato»

CATANZARO «Con la pronuncia della Corte di Cassazione si è definitivamente chiusa la vicenda giudiziaria di Carolina Girasole, ingiustamente accusata di voto di scambio politico-mafioso, ne siamo felici e ci auguriamo che Carolina continui con il suo impegno pubblico, per Isola, per il crotonese e la Calabria tutta». È quanto afferma il commissario regionale del Partito Democratico, Stefano Graziano.

«Sono stato tra i fautori della sua candidatura alle ultime regionali – prosegue Graziano – e questo epilogo mi fa enormemente piacere. Una vicenda che deve essere da monito per tutti quelli che cedono troppo facilmente alle sirene del giustizialismo».