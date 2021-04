Numerosi focolai e trend in aumento, Montalto Uffugo verso la zona rossa

COSENZA Il Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza ha proposto alla Regione Calabria l0’istituzione della zona rossa per il comune di Montalto Uffugo. «La pandemia nel Comune di Montalto Uffugoa ha fatto registrare negli ultimi sette giorni 82 casi confermati riconducibili a diversi focolai, per un totale di 4,05 casi per 1000 abitanti», scrive il Dipartimento di prevenzione dell’Asp: in particolare, si tratta di 81 casi a domicilio e uno ricoverato. Di questi, il 25,6% appartiene alla fascia di età 0-18 anni. A Montalto Uffugo, inoltre, è presente la variante inglese del Covid-19. L’Asp di Cosenza rileva che i casi sono in aumento rispetto alla settimana precedente, il totale dei nuovi positivi ammonta a ben 124 nelle ultime due settimane, ritenendo «pertanto che possano ricorrere le condizioni per l’applicazione delle misure di mitigazione della diffusione epidemica mediante l’istituzione a Montalto Uffugo della zona rossa».