Sopralluogo di Spirlì a “Villa Bianca”. «Dobbiamo realizzare 100 posti Covid»

CATANZARO Questa mattina nuovo sopralluogo del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, a “Villa Bianca” individuata dalla Regione come centro Covid. E così, una settimana dopo il primo blitz nel quale aveva riscontrato e lamentato numerosi ritardi, Nino Spirlì questa mattina ha preso atto dell’avvio dei lavori di trasformazione della struttura, affermando che «i lavori fervono e questo è importante, ringrazio il commissario del “Mater Domini”, Giuseppe Giuliano per aver attraversato la cruna dell’ago insieme a me. Ma adesso non bisogna fermarsi, dobbiamo raggiungere l’obbiettivo di realizzare i 100 posti Covid previsti».

Giuliano ha garantito che i primi 14 posti Covid «saranno pronti dalla prossima settimana». Al sopralluogo ha partecipato anche il commissario ad acta della sanità calabrese, Guido Longo.